IKEA продаст все фабрики в России Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания IKEA решила продать все свои фабрики в России. Их у производителя четыре.

«Мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе», – сказано в сообщении компании.

В IKEA также заявили, что штат сотрудников в России будет сокращен. Решение связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок, объяснили в компании.

Напомним, IKEA приостановила работу в России и Белоруссии 4 марта 2022 в связи с боевыми действиями на Украине. Как объяснили в компании, спецоперация привела к сбоям в цепочке поставок. При этом производитель пообещал сохранить условия работы для российских сотрудников и платить зарплату до августа.

Как писал сайт kp.ru, с 1 июня IKEA возобновила работу отделов обмена и возврата товаров в российских магазинах.

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