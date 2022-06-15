В России надеются, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с использованием ядерного оружия, заявил сегодня, 15 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я надеюсь, что все же остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия таких решений, поскольку обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, блефуют ли западные политики, в частности, американские, когда говорят о военном поражении России - страны-обладательницы ядерного арсенала.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.