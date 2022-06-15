Футболист "Спартака" Бакаев официально перешел в «Зенит» на правах свободного агента

Зелимхан Бакаев не играет больше за "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с питерским "Зенитом". Воспитанник столичного "Спартака" завершил свой контракт с "красно-белыми" и теперь поставил подпись под соглашением с новой командой, сообщает "КП-Спорт".

- Контракт подписан, - заявил гендиректор "Зенита" Александр Медведев в среду, 15 июня 2022 года, в интервью "СЭ".

Бакаев, отметим, является воспитанником московского "Спартака". В прошедшем сезоне он сыграл в 36 матчах, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.

Напомним, что ранее Бакаев объявил об уходе из "Спартака" после победы москвичей в финале Кубка России. Вопрос перехода футболиста в новую команду - один из главных в футбольное межсезонье летом 2022 года. "Спартак", отметим, попрощался с Зелимханом Бакаевым достаточно оригинально. В свою очередь, селекционеры "красно-белых" назвали логичным уход футболиста.