Захарова сообщила, что Россия не дождалась ответа от Украины о ходе переговоров

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия до настоящего времени не получила от украинской стороны ответ по отправленным ранее материалам в рамках переговоров двух стран, сообщила сегодня, 15 июня, в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Ответа никакого нет. Формулировки о том, что происходит - переговоры заморожены, подорваны, либо же прекращены - стоит спросить у Киева. Знаем, что такой приказ был отдан им американскими кураторами”, - сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Европа должна прекратить поставки оружия на Украину либо признать независимость ЛДНР. Дипломат прокомментировала ситуацию с поставками советского вооружения из стран Евросоюза на Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.