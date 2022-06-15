Макрон заявил, что никогда не разделял подход о войне с Россией и уничтожении русского народа

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда не разделял подход о возможности войны с Россией и уничтожении страны, подчеркнув, что РФ является сильной державой.

“Я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет”, - цитирует французского лидера РИА Новости.

Кроме этого, Макрон напомнил Зеленскому о необходимости деления одного континента с Россией.

“Мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не исчезнет. Она была, есть и будет его частью”, - подчеркнул французский президент.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.