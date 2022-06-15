В Башкирии две женщины и маленький ребенок угодили в змеиное логово

При встрече со змеями ни женщины, ни ребенок не пострадали Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне в селе Павловка, что в Нуримановском районе Башкирии, произошло чрезвычайное происшествие. Две молодые женщины и семилетняя девочка во время прогулки случайно наткнулись на целое змеиное логово.

Как сообщает mkset.ru, местные жительницы вместе с ребенком возвращались с водоема через Красные скалы и в самый последний момент заметили, что буквально окружены опасными рептилиями.

К счастью, женщины не растерялись в такой опасной ситуации, хладнокровно оценили обстановку и смогли позвонить в службу спасения. Оставалось только продержаться до приезда спасателей.

Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС прибыли на место оперативно и, благодаря слаженным действиям, помогли всем троим спастись от клубка ядовитых змей. Как пишет местное издание, медицинская помощь ни ребенку, ни взрослым женщинам не понадобилась. Все отделались легким испугом.