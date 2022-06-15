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В мире15 июня 2022 11:28

В Киеве предложили переименовать улицу Юрия Гагарина в честь Нила Армстронга

Улицу Ватутина хотят назвать в честь начальника главного штаба Украинской повстанческой армии* Дмитрия Грицая
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Киеве предложили переименовать улицу Юрия Гагарина в честь Нила Армстронга

В Киеве предложили переименовать улицу Юрия Гагарина в честь Нила Армстронга

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспертная комиссия Киева предлагает назвать улицу имени первого человека в космосе Юрия Гагарина в честь американского астронавта Нила Армстронга. Голосование по переименованию улиц украинской столицы проходит в приложении «Киев Цифровой».

Кроме того, члены комиссии хотели бы, чтобы улица Ватутина была названа в честь начальника главного штаба Украинской повстанческой армии* (УПА*) Дмитрия Грицая, а улицу названная в честь советского космонавта Александра Волкова – в честь Павла Поповича, который также был космонавтом.

Кроме того, в Киеве предлагают переименовать улицу Володи Дубинина, который был советским пионером-партизаном и участником Великой Отечественной войны. Вместо нее в столицы может появиться улица, названная в честь американского писателя-фантаста Рэя Бредбери.

Как писал сайт Kp.ru, ранее власти Киева решили переименовать улицы и скверы города, связанные с Россией.

*Запрещенная в России экстремистская организация