В Минпромторге допустили введение заградительных пошлин против недружественных стран Фото: Shutterstock

Россия может ввести заградительные пошлины в отношении недружественных стран, уйдя таким образом от льготных режимов импорта товаров, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Я глубоко убежден, что к осени мы будем совершать разворот от тотального открытия всего – обнуления пошлин, параллельного импорта – к сегментированному закрытию и введению заградительных пошлин против недружественных стран по тем позициям, где у нас будет происходить эта самая новая индустриализация», – заявил он на форуме малого и среднего предпринимательства.

Как отметил замглавы Минпромторга РФ, вводя параллельный импорт, Россия создает условия для «посерения» рынка. Более конкурентоспособные иностранные поставщики в этих условиях могут «убить» отечественного предпринимателя, считает он. Вместе с тем Осьмаков отметил, что наряду с льготами для импортеров российские власти проводят и протекционистскую политику, например, вводя квоты на закупки.