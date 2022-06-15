В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной Фото: Shutterstock

Власти России готовы к переговорам с Украиной, однако если украинский лидер Владимир Зеленский к ним не готов – это его выбор, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Если Зеленский, его команда не готовы к переговорам, если те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать, безумную накачку Украины вооружениями, это их выбор. Это печально, это трагично, но мы не можем отступить», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Как заявил замглавы российского МИД, РФ поставит точку в спецоперации на Украине там, где это нужно Москве. По словам Рябкова, Россия должна доказать «силой оружия» готовность стоять на тех позициях, которые были заявлены перед началом спецоперации. Он добавил, что РФ будет достигать поставленные цели независимо от того, какие решения принимает Запад.

Как писал сайт kp.ru, накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что переговоры между Россией и Украиной заглохли, и прогресса после передачи Киеву проекта мирного соглашения нет.