Китайцы назвали Байдена сельским старостой

Джо Байден
Фото: REUTERS
Президент США Джо Байден стал объектом критики местных политиков и насмешек читателей китайского издания "Гуаньча" после заявления об изменении жизни американцев к лучшему.
Напомним, недавно Байден заявил, что "Американский план спасения" и инфраструктурный проект, которые предусматривают свыше трех триллионов долларов бюджетных расходов, "меняют жизнь граждан" к лучшему. Оба этих закона президент США записал себе в заслуги.
При этом читатели “Гуаньча” раскритиковали эти заявления американского главы.
"Я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше, чем Байден", - выразил свое мнение пользователь с ником Черный китайский кролик.
"США вступили в период обратного отсчета до полного краха", - отметил другой юзер
Ранее глава “Роскосмоса” Рогозин назвал президента Байдена “военным преступником” и привел доказательства.