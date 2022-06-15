Китайцы назвали Байдена сельским старостой

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден стал объектом критики местных политиков и насмешек читателей китайского издания "Гуаньча" после заявления об изменении жизни американцев к лучшему.

Напомним, недавно Байден заявил, что "Американский план спасения" и инфраструктурный проект, которые предусматривают свыше трех триллионов долларов бюджетных расходов, "меняют жизнь граждан" к лучшему. Оба этих закона президент США записал себе в заслуги.

При этом читатели “Гуаньча” раскритиковали эти заявления американского главы.

"Я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше, чем Байден", - выразил свое мнение пользователь с ником Черный китайский кролик.

"США вступили в период обратного отсчета до полного краха", - отметил другой юзер

Ранее глава “Роскосмоса” Рогозин назвал президента Байдена “военным преступником” и привел доказательства.