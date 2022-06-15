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Здоровье15 июня 2022 12:55

Инфекционист Поздняков назвал более заразным новый штамм омикрона BA.4

Он также допустил, что со временем омикрон BA.4 постепенно вытеснит остальные штаммы коронавирусной инфекции
София ГОНЧАРОВА
Инфекционист Поздняков назвал более заразным новый штамма омикрона BA.4

Инфекционист Поздняков назвал более заразным новый штамма омикрона BA.4

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант омикрона BA.4 оказался самым заразным.

По словам эксперта, этот вариант ковида на 10-20 % активнее распространяется, чем все предыдущие разновидности SARS-CoV-2. Об этом пишет Lenta.ru.

- Новый штамм действительно отличается только тем, что он более заразен... Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях. В группе риска - все те, кто не прививался, - объяснил Поздняков.

Также инфекционист допустил, что в будущем омикрон BA.4 может вытеснить другие штаммы коронавируса.

Ранее ФАН писал, что вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.4 зафиксировали на Филиппинах. По данным ведомства, данную разновидность COVID-19 обнаружили у местного жителя, вернувшегося домой с Ближнего Востока.

В апреле этого года Life.ru сообщал, что первый случай инфицирования новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 зафиксирован в Бельгии. Как заявили вирусологи Марк Ван Ранст и Пье Маес, новый вариант, уже выявленный в ряде других стран, был найден во франкоязычной части Бельгии, позднее вирус был изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).