Инфекционист Поздняков назвал более заразным новый штамм омикрона BA.4

Инфекционист Поздняков назвал более заразным новый штамма омикрона BA.4 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант омикрона BA.4 оказался самым заразным.

По словам эксперта, этот вариант ковида на 10-20 % активнее распространяется, чем все предыдущие разновидности SARS-CoV-2. Об этом пишет Lenta.ru.

- Новый штамм действительно отличается только тем, что он более заразен... Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях. В группе риска - все те, кто не прививался, - объяснил Поздняков.

Также инфекционист допустил, что в будущем омикрон BA.4 может вытеснить другие штаммы коронавируса.

Ранее ФАН писал, что вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.4 зафиксировали на Филиппинах. По данным ведомства, данную разновидность COVID-19 обнаружили у местного жителя, вернувшегося домой с Ближнего Востока.

В апреле этого года Life.ru сообщал, что первый случай инфицирования новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 зафиксирован в Бельгии. Как заявили вирусологи Марк Ван Ранст и Пье Маес, новый вариант, уже выявленный в ряде других стран, был найден во франкоязычной части Бельгии, позднее вирус был изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).