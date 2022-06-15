«Газпром» останавливает работу еще одного двигателя Siemens на станции «Портовая» Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Российский холдинг «Газпром» заявил, что останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», – говорится в Telegram-канале компании.

Как уточнили в «Газпроме», суточная производительность «Портовой» в четверг, 16 июня, составит до 67 миллионов кубометров в сутки.

Как писал сайт kp.ru, накануне «Газпром» заявил о снижении прокачки газа через трубопровод «Северный поток» из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты.

Напомним, в конце мая «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» обратились в Министерство экономики Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток».