Шольц считает причины сокращения поставок газа через «Северный поток» политическими Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц согласен с министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком, который заявил, что причины сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» могут быть связаны с политикой. Об этом сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

«Шольц по этому вопросу следует оценке министра, ответственного за экономику и охрану окружающей среды», – сказал представитель кабинета министров ФРГ на брифинге.

По мнению главы Минэкономики Германии, причины сокращения прокачки газа через «Северный поток» могут быть связаны вызваны не только техническими, но и политическим причинами.

Как писал сайт kp.ru, накануне «Газпром» заявил о снижении прокачки газа через трубопровод «Северный поток» из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты.