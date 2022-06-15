МВД Украины сообщило о предотвращенном теракте против руководства страны

МВД Украины заявило о предотвращении теракта в отношении руководства страны.
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На Украине предотвратили теракт против руководства страны. Об этом в среду 15 июня сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
«Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства», - цитирует Енина РИА Новости.
Замглавы украинского силового ведомства не уточнил, в отношении кого конкретно планировался террористический акт, пообещав позднее предоставить подробности предотвращения покушения.
Ранее МВД Украины в социальных сетях сообщилось о задержании более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности. С задержанными работает Служба безопасности Украины, уточнили в МВД.
Ранее сотрудники СБУ похитили жителя Донецкой области и пытали в подвалах до полусмерти за посты в соцсетях на день Победы и за поддержку русского мира.
Также сообщалось, что российская ФСБ задержала террористов, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева.
В то же время СБУ инициировала арест активов «Роснефти» на Украине, также приостановлено действие лицензии на электроснабжение.