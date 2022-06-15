США планируют направить Украине новый пакет военной помощи на 650 миллионов долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Соединенных Штатов планируют выделить Украине новую военную помощь в размере более 650 миллионов долларов.

По информации агентства Bloomberg, в пакет помощи должны войти американские противокорабельные ракеты берегового базирования Harpoon. Пока о транше новой военной помощи официально украинскими войскам объявлено не было.

Как писал сайт kp.ru, США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи, который предварительно оценивается в 700 миллионов долларов. Он будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

Напомним, в начале июня Украина усилила береговую линию американскими ракетными комплексами Harpoon.

Между тем первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что США будут направлять Украине примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства.