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В мире15 июня 2022 15:09

США планируют направить Украине новый пакет военной помощи на 650 миллионов долларов

Bloomberg: США направят Украине новый пакет военной помощи на 650 миллионов долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США планируют направить Украине новый пакет военной помощи на 650 миллионов долларов

США планируют направить Украине новый пакет военной помощи на 650 миллионов долларов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Соединенных Штатов планируют выделить Украине новую военную помощь в размере более 650 миллионов долларов.

По информации агентства Bloomberg, в пакет помощи должны войти американские противокорабельные ракеты берегового базирования Harpoon. Пока о транше новой военной помощи официально украинскими войскам объявлено не было.

Как писал сайт kp.ru, США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи, который предварительно оценивается в 700 миллионов долларов. Он будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

Напомним, в начале июня Украина усилила береговую линию американскими ракетными комплексами Harpoon.

Между тем первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что США будут направлять Украине примерно по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства.