Столтенберг заявил о плане перевода Украины с постсоветского вооружения на оружие НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО готовит план перевода Вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на оружие альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Нам надо помочь Украине модернизировать вооруженные силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование альянса», – сказал глава НАТО на пресс-конференции.

Как сообщил Столтенберг, этот вопрос будет рассмотрен на саммите альянса, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня 2022. В какую сумму обойдется перевооружение армии Украины, он не уточнил.

Также, по его словам, министры обороны стран НАТО намерены объявить Киеву о выделении новой военной помощи, в том числе тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии. Генсек альянса отметил, что НАТО активно поставляет Украине системы противовоздушной обороны, артиллерии и реактивные системы залпового огня. Как отметил Столтенберг, альянс начал наращивать поставки оружия Киеву еще до начала военной спецоперации России на Украине.