В Госдуме назвали осквернение памятника воинам в Латвии «скотством и фашизмом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев прокомментировал осквернение могилы троих советских офицеров в Екабпилсе в Латвии. Парламентарий эмоционально высказался о произошедшем, этот поступок он назвал «скотством и фашизмом. Депутат уверен, что «замахиваться» на тех, кто освобождал мир от фашизма, непостижимо.

Сергей Соловьев уверен, что все те, кто отдают приказы о сносе памятников, их осквернении должны нести наказание. Причем разбирать факты вандализма нужно на мировом уровне.

- Все это требует самых жестких мер реагирования и самого серьезно разбирательства на уровне ООН. Самое главное, надо тщательно фиксировать все эти деяния, чтобы люди, которые так делают, не имели возможность встретить старость в белых перчатках. Им место в зоопарке, в клетке, - резюмировал Соловьев в беседе с NEWS.ru.

Весной 2022 года парламент Латвии одобрил законопроект о приостановке двустороннего соглашения между Ригой и Москвой о сохранности мемориальных сооружений и памятников.

Таким образом, устраняется юридическое препятствие для снова памятника Освободителям Риги.