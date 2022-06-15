Путин поручил возродить существовавшее в советское время звание «Мать-героиня»

Путин поручил подготовить проект указа о введении в России почетного звания "Мать-героиня". Фото: REUTERS

В России возродят почетное звание «Мать-героиня». Проект указа об этом президент РФ Владимир Путин поручил представить до 1 июля. Такое поручение Путин дал российскому правительству, следует из списка поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.

Напомним, впервые звание «Мать-героиня» было введено в СССР во время Великой Отечественной войны. Таким образом правительство хотело поддержать многодетных матерей, потерявших сыновей на полях сражений. В последний раз звание «Мать-героиня» в России присуждалось в 1991 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу возрождения в России почетного звания «Мать-героиня», а также введение выплат отличившимся родителям. Так, предполагается, что матери-героини будут получать единовременно миллион рублей, а удостоенные медали или ордена «Родительская слава» соответственно 200 тысяч и 500 тысяч рублей.

История Натальи Саргановой, воспитавшей 35 приемных детей и награжденной орденом Святой великомученицы Екатерины, здесь на kp.ru.