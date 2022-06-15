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Политика15 июня 2022 16:40

Офицер Народной милиции ДНР заявил, что ВСУ стали избегать прямых столкновений

Офицер ДНР с позывным «Ярый» подтвердил постоянные обстрелы гражданского населения
Елена АКИМОВА
Офицер Народной милиции ДНР заявил, что ВСУ стали избегать прямых столкновений

Офицер Народной милиции ДНР заявил, что ВСУ стали избегать прямых столкновений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Офицер Народной милиции ДНР рассказал, что боевики ВСУ стали избегать прямых боестолкновений. Украинские формирования в основном атакуют мирное население и инфраструктуру, а вот противостоять тем, кто может дать отпор, не спешат.

Сейчас украинцы применяют новое оружие, увеличилась дальность обстрелов.

- Они обстреливают нас, но все равно, как мы заметили из последнего, большая часть достается городу, — отметил офицер.

В текущей обстановке бойцы ДНР занимаются разведкой и вычисляют огневые точки противника. Они являются преградой на пути к центру региона, сообщает Пятый канал.

Тем временем, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Киев намного быстрее стал сдавать территории.

- Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие, - цитирует слова парламентария ФАН.

15 июня в штабе обороны Луганской Народной Республики заявили о гибели трtх мирных жителей и ранении ещё шести в результате обстрелов Стаханова и Криничного, передает RT.