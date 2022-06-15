Офицер Народной милиции ДНР заявил, что ВСУ стали избегать прямых столкновений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Офицер Народной милиции ДНР рассказал, что боевики ВСУ стали избегать прямых боестолкновений. Украинские формирования в основном атакуют мирное население и инфраструктуру, а вот противостоять тем, кто может дать отпор, не спешат.

Сейчас украинцы применяют новое оружие, увеличилась дальность обстрелов.

- Они обстреливают нас, но все равно, как мы заметили из последнего, большая часть достается городу, — отметил офицер.

В текущей обстановке бойцы ДНР занимаются разведкой и вычисляют огневые точки противника. Они являются преградой на пути к центру региона, сообщает Пятый канал.

Тем временем, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Киев намного быстрее стал сдавать территории.

- Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие, - цитирует слова парламентария ФАН.

15 июня в штабе обороны Луганской Народной Республики заявили о гибели трtх мирных жителей и ранении ещё шести в результате обстрелов Стаханова и Криничного, передает RT.