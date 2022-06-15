Опрос Reuters показал, что рейтинг Байдена падает уже на протяжении трех недель

Рейтинг Байдена в США падает уже третью неделю. Фото: REUTERS

Рейтинг общественного одобрения американского президента Джо Байдена снижается третью неделю подряд и приближается к самому низкому значению за все время его пребывания на этом посту. Такие результаты опроса приводит Reuters в среду 15 июня.

Сообщается, что рейтинг общественного одобрения Байдена составляет 39 процентов. Рекордно низким он был в мае 2022, тогда поддержку президенту выразили лишь 36 процентов опрошенных.

Последнее исследование показало, что не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США 56 процентов опрошенных. Рейтинг одобрения Байдена не может преодолеть отметку в 50 процентов уже почти год – с августа 2021. Заметно снижается также число сторонников демократической партии, поддерживающих Байдена.

Опрос был проведен Reuters/Ipsos онлайн, в нем приняли участие 1005 совершеннолетних американцев.

Ранее клинический психолог объяснил, почему Байден здоровается с «пустотой» и все чаще совершает неадекватные поступки.

Также The New York Post со ссылкой на опрос Quinnipiac University сообщила, что работу главы государства одобряют лишь 33% респондентов, а недовольны своим лидером 55%. В то же время 6 июня солидный «мозговой центр» Институт демократии сообщил, что, по последним опросам, 12% американцев хотели бы видеть во главе США… Владимира Путина.