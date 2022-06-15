Вован и Лексус отдадут премию Института развития интернета на помощь жителям Горловки

Вован и Лексус намерены потратить полученную премию на помощь жителям Донбасса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пранкеры Вован и Лексус собираются потратить недавно полученную ими премию Института развития интернета на помощь жителям Донбасса. Об этом они рассказали в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ.

Вован и Лексус заявили, что последовали примеру известного телеведущего Владимира Соловьева, который также решил потратить премию на благотворительность.

«Нас поддержал еще Владимир Соловьев, он то же самое сделал», - сказал Лексус.

Пранкеры намерены помочь жителям города Горловка в ДНР. Вован и Лексус намерены лично приехать в Горловку, встретиться и с жителями города, и с его руководством.

«Собираемся туда поехать, помочь нуждающимся гражданским людям, которые оказались в сложной ситуации», - рассказал Вован.

По словам пранкера, в Горловке есть люди, которые знакомы с их деятельностью.

«Мы знаем, что там есть люди, которые нас смотрят, слушают, и мы неоднократно там уже были, мы этих людей видели, видели их проблемы и то, как они к нам относятся. Поэтому я думаю, что они будут рады», - резюмировал он.

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