Россия поднимет вопрос военных преступлений ВСУ на заседании СБ ООН по Украине 21 июня

Россия намерена поднять вопрос о военных преступлениях ВСУ на заседании Совбеза ООН. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия намерена поднять вопрос о преступлениях ВСУ на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, который пройдет 21 июня. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду 15 июня.

«В деталях остановимся на действиях ВСУ в ходе очередного заседание Совета Безопасности ООН по Украине, намеченного на 21 июня», - написал Полянский в своем Telegram-канале, отметив, что ВСУ при обстрелах Донецка и других районов Донбасса используют дальнобойную артиллерию, поставляемую западными странами.

Страны Запада таким образом становятся соучастниками преступлений украинских националистических формирований, подчеркнул Полянский.

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«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР», - заявил глава ДНР Денис Пушилин после беспрецедентных обстрелов Донецка 13 июня.

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