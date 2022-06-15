Гендиректор Центра «Арктические инициативы»: В города центральной России отправится экспедиция, чтобы разрушить мифы об Арктике

В центре России можно будет провести "Каникулы в Арктике". Фото: ВОРОНОЙ Руслан.

Арктическая экспедиция отправится по городам Центральной России. Об этом заявил в среду 15 июня заместитель генерального директора Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков. Проект называется «Каникулы в Арктике» и призван развеять мифы об этом крае.

«По моим наблюдениям, огромнейший дефицит информации об Арктике здесь. Вот если даже сейчас мы с вами выйдем и поговорим с людьми, очень многие будут думать, что Арктика – это белое пространство, там все время зима, там нечем заняться, и много-много других мифов. На самом деле, это действительно все мифы», - сказал Романенков в Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ.

Гендиректор рассказал, что в центральные районы России отправится брендированный автобус, который внутри будет оборудован тач-панелями и виртуальным пространством. Это позволит погрузить людей в арктическую тематику. В программе будут рассказы о промыслах, об этнографии, о культуре.

В нескольких городах планируется провести фестивали с представителями коренных народов Севера. Предположительно это будут Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тула, Уфа.

«Мы планируем привезти с собой чум, мы планируем погрузить людей в регионах не в экспонаты, которые нельзя потрогать. Мы хотим, чтобы они зашли в чум, сели у этой печки, увидели строганину, чтобы они понимали, что это не актеры, что это не персонажи, которые занимаются популяризацией промыслов коренных и ездят там по всей стране и миру, а что это люди, которых мы попросили очень приехать в центр страны рассказать о себе», - рассказал Рустам Романенков.

А вот здесь на kp.ru можно пройти тест на знание «арктических неожиданностей».