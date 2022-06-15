В институте развития интернета рассказали о российской видеоигре "Смута" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал о российской видеоигре "Смута", разработкой которой занимается сибирская компания Cyberia Limited.

"Это полноценная игра, где можно играть за разные команды, события начала XVII века <...> Да, это достаточно интересно. Когда они достроят миры, в которых можно будет играть за разные команды, обороняться от поляков, шведов, биться с кем-то в разных местах, это должно быть интересно", - рассказал он в Открытой студии "Комсомольской правды" на ПМЭФ.

Известно, что игра будет готова к концу 2023 года. Только за последние 3 месяца заново написан весь кодекс поведения игроделов "в современных изменившихся условиях".

"Разрабатывая только даже документацию под эту игру, мы уже написали заново весь кодекс поведения игроделов в современных изменившихся условиях. Это результат работы за последние три месяца. Отталкиваясь от него, нам будет сильно легче заказывать игры другим производителям", - резюмировал Гореславский.