Посол Украины в Германии Мельник потребовал от Шольца тяжелых вооружений и статуса кандидата в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

"Прежде всего, мы хотим, чтобы глава правительства Германии пообещал предоставить [Украине] статус кандидата на членство в ЕС и обеспечить, чтобы Европейский совет единогласно принял это историческое решение на следующей неделе", - сказал он в эфире телеканала RTL.

По словам Мельника, Германия также должна обеспечить скорейшие поставки тяжелых вооружений Киеву.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал позицию немецкого канцлера Ольфа Шольца "сохранить равновесие" между Россией и Украиной. Зеленский также требует, чтобы немецкая власть ужесточила санкции России, даже если это нанесет серьезный ущерб экономике Германии.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда киевские власти позволяют себе выдвигать ультиматумы и обращаться к западным партнерам в требовательном тоне. Так, например посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее раскритиковал власти Германии за отсутствие гостеприимства к беженцам из незалежной, а также пытался усовестить Берлин из-за импорта нефти из России.