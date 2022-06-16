NYT: власти США опасаются потери интереса американской общественности к конфликту на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США опасаются возможной потери интереса американской общественности к конфликту на Украине, пишет американская газета New York Тimes со ссылкой на собственные источники.

"Чиновники явно обеспокоены тем, что как интерес американской общественности к конфликту, так и европейское единство могут ослабнуть", - говорится в материале.

По данным издания, американские власти ищут способы пробудить этот интерес, в том числе пригласив президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который должен состояться в конце июня 2022 года в Мадриде.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.