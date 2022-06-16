Песков заявил, что попытки США "задушить" Россию санкциями терпят крах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ,что попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. По его словам, это признают уже и международные эксперты.

"Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается", - сказал официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. Россия выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада, отметил российский президент. По его словам, одним из последствий введения антироссийских санкций стало снижение уровня жизни в Европе.

Как писал сайт KP.ru, бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек убежден, что Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за начала проведения спецоперации на Украине.