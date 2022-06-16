Николай Цискаридзе: Эпохи великих больше не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда российского балета Николай Цискаридзе заявил, что эпохи великих артистов больше не будет.

По его мнению, это прежде всего связано с тем, что отношение современных звезд сцены к профессии сильно изменилось. Об этом он рассказал "Пятому каналу" в рамках проекта "ОтЛичная жизнь".

- Для меня отправной точкой того, что в театре что-то изменилось и поехала крыша, было, когда я пришел утром на работу и увидел, как муж одной из балерин с заведующим труппой стоят в ботинках уличных, в верхней одежде, в кепке и разговаривают прямо на сцене. Плисецкая, Васильев, Образцова, Архипова — мы сцену обходили всегда. Мы никогда не пересекали сцену. Это святотатство, - поделился Цискаридзе.

Также он полагает, что если говорить о серьезном творчестве, то вероятнее всего его нигде не будет.

Ранее народный артист РФ, ректор Академии балета Николай Цискаридзе рассказывал, что в современных реалиях оставаться на плаву сложно тем, кто не имеет профессии. По его мнению, это прежде всего касается тех, кто "выплыл только на рекламе".

До этого сообщалось, что Николай Цискаридзе однажды успешно заменил Максима Галкина в роли ведущего передачи "Сегодня вечером". Многие предположили, что это разовая замена. Однако Цискаридзе блестяще провел эфир и позже народный артист был утвержден на роль ведущего.