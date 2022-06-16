Экономист объяснила рост цен на газ Фото: REUTERS

Аналитик "Альфа-Капитала" Юлия Мельникова рассказала, с чем именно может быть связан серьезный рост цен на газ. по ее мнению, это может быть спровоцировано аварией на терминале Freeport.

Эксперт отмечает, что это один из крупнейших американских заводов по производству сжиженного природного газа.

- Рост цен на газ спровоцирован последствиями аварии на американском терминале Freeport. ... По словам менеджмента, компания сможет полностью восстановить производство только к концу 2022 года, а частично деятельность планируется восстановить в течение 90 дней, - предполагает эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

Накануне Life.ru писал, что украинский конфликт разогнал инфляцию в Европе и мире, из-за чего цены на сырьё, энергию и продукты питания растут невиданными десятилетия темпами. По данным ABC News, покупателей шокируют ценники, а счета за электроэнергию уже достигли рекордных показателей. эксперты предрекают инфляцию в 2022 году на уровне 7% в 27 странах ЕС.