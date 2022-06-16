Криптоэксперт предрекла падение биткоина до конца 2022 года до $8-15 тысяч Фото: REUTERS

Официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории РФ Кристина Новикова предупредила россиян о том, что биткоин сейчас подвержен тем же тенденциям, что и фондовые рынки.

По мнению криптоэксперта, из биткоина инвесторы будут выходить, и его цена, по разным прогнозам, может опуститься до конца года до 8-15 тысячи долларов. Об этом пишет Газета.ru.

- Вторая причина не покупать сейчас биткоин - это крайне туманные перспективы мировой экономики. Совершенно очевидно, что рынки ожидает рецессия, - рассказала эксперт.

Также Новикова обратила внимание на то, что развитые государства намерены ввести собственные цифровые аналоги национальных валют.

Накануне "Известия" писали, что международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технического сбоя. Об этом сообщал гендиректор компании Чанпэн Чжао. Позже он объяснил, что вывод криптовалюты с биржи был временно приостановлен из-за "зависшей транзакции". Ситуация влияла только на биткоин.