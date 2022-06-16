Чем различаются пищевое отравление и кишечная инфекция Фото: Иван ВИСЛОВ

Врач-педиатр Роман Плахов напомнил россиянам, как не перепутать кишечную инфекцию с пищевым отравлением.

По его словам, прежде всего стоит обратить внимание на скорость появления симптомов и наличие или отсутствие диареи. Об этом пишет Газета.ru.

- Симптомы пищевого отравления могут проявиться уже через полчаса после того, как вы съели что-то не то. Кишечная инфекция дает о себе знать позже - в среднем, часов через шесть после попадания в организм, - объяснил эксперт.

Врач также напомнил, что отличие пищевого отравления от кишечной инфекции заключается в том, что отравление проявляется, как правило, сразу и у всех членов семьи, в то время как инфекция может затронуть лишь кого-то одного.

Накануне RT писал о том, как врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказывал, с какими инфекциями чаще всего сталкиваются россияне в летний период. По словам эксперта, наиболее распространённая проблема - кишечные инфекции. Он напомнил, что при соблюдении некоторых правил можно избежать подобных проблем со здоровьем.

А до этого телеканал "360" сообщал, что в 2021 году сразу несколько массовых отравлений и заражений ротавирусом произошли среди детей в разных регионах России. Главное - не путать эти понятия и вовремя проводить профилактику. Ведь если все пустить на самотек, можно навсегда испортить здоровье.