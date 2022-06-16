В России могут ужесточить требования к выдаче водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в подготовленном МВД РФ законопроекте требования к получению водительских прав будут ужесточены.

Так, документом предполагается выдавать права категории D для управления автобусом лишь людям, имеющим опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года. Также предлагается запретить водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД, рассказал специалист в беседе с "Праймом"

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года, отметил Соловьев.

Напомним, с 1 апреля 2021 года в России начали действовать новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав. Из экзамена для кандидатов в водители автобусов, легковых и грузовых автомобилей убрали "площадку". Для мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов экзамен останется прежним и продолжит проводиться на специально оборудованных площадках.

Кстати, "Комсомольская правда" ранее рассказывала, как можно ли получить права самостоятельно и с первого раза.