Постпред США при НАТО заявила, что требования Киева по оружию меняются ежедневно Фото: REUTERS

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что запросы Киева относительно оружия постоянно меняются.

"Мы получаем поток запросов, <...> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - приводит ее слова ТАСС.

При этом Смит отметила, что некоторые государства уже близки к тому, чтобы исчерпать свои запасы, поэтому перешли на оказание финансовой помощи.

Как писал сайт KP.ru, американские запасы оружия могут иссякнуть в скором времени из-за поставок оружия на Украину. Об этом сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение военных экспертов, выступивших на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам.

До этого немецкие общественники прислали канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо с просьбой прекратить поставки оружия на Украину. Обращение подписали профессоры, доктора наук, журналисты, музыканты и прочие.