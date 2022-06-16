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Политика16 июня 2022 1:04

Постпред США при НАТО заявила, что требования Киева по оружию меняются ежедневно

При этом Смит отметила, что некоторые государства уже близки к тому, чтобы исчерпать свои запасы
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Постпред США при НАТО заявила, что требования Киева по оружию меняются ежедневно

Постпред США при НАТО заявила, что требования Киева по оружию меняются ежедневно

Фото: REUTERS

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что запросы Киева относительно оружия постоянно меняются.

"Мы получаем поток запросов, <...> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - приводит ее слова ТАСС.

При этом Смит отметила, что некоторые государства уже близки к тому, чтобы исчерпать свои запасы, поэтому перешли на оказание финансовой помощи.

Как писал сайт KP.ru, американские запасы оружия могут иссякнуть в скором времени из-за поставок оружия на Украину. Об этом сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение военных экспертов, выступивших на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам.

До этого немецкие общественники прислали канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо с просьбой прекратить поставки оружия на Украину. Обращение подписали профессоры, доктора наук, журналисты, музыканты и прочие.