Политолог Камкин предупредил, что отношения России и Германии достигли критической точки Фото: Александр КОЦ

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин считает, что те отношения, которые сейчас существует между Россией и Германией, достигли критической точки.

По его мнению, это связано с тем, что взаимодействие двух стран характеризуются заморозкой ряда экономических проектов. Об этом пишет Lenta.ru.

- Безусловно, Германия занимает антироссийскую позицию, это касается и поставок вооружения Украине, и отношения к Украине как государству, поэтому в целом можно сказать, что отношения Германии и России переживают крайне глубокий кризис, - заявил политолог.

Он также полагает, что в ФРГ пока не понимают, что полный разрыв российско-немецких отношения будет крайне нецелесообразным в экономическом плане.

- Все равно экономически Германия полностью "отменить Россию" не сможет. ... Германия все-таки рассчитывает получать от РФ энергоресурсы, - сказал Камкин.

Накануне сообщалось, что скорее всего, "Северный поток - 2" не будет использоваться в течение многих лет. При этом альтернативы российскому газу для немецкой экономики сейчас нет, заявил "Известиям" заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре. Также депутат рассказал о том, сможет ли ЕС согласовать газовое эмбарго против РФ и связана ли рекордная инфляция в Европе с антироссийскими санкциями.