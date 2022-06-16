Песков: никакого диалога между Россией и США по Украине не ведется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого диалога между Россией и США по Украине не ведется.

"Нет, не идет", - сказал он в беседе с РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинский народ во главе с президентом Владимиром Зеленским должен самостоятельно решить вопрос о территориальных уступках. Он также отметил, что Соединенные Штаты не собираются навязывать Украине свою позицию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

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