Рожденные в Херсонской области после 24 февраля 2022 автоматически получат гражданство России

Рожденные в Херсонской области после 24 февраля 2022, автоматически получат гражданство РФ Фото: Александр Подгорчук

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что жители Херсонской области, родившиеся после 24 февраля 2022 года, дня начала специальной военной спецоперации России на Украине, автоматически получат российское гражданство, отметив, что речь идет о новой важной социальной льготе, которая способна «повлиять на судьбы тысяч украинцев».

Стремоусов также уточнил, что люди, которые являются родителями этих детей, получат полный социальный пакет по законам Российской Федерации.

«Мы знаем, что социальный пакет и многодетных семей, и всех тех, кто войдет в эти параметры социального обеспечения, будет обеспечен намного выше, чем это было ранее на Украине», — заявил замглавы ВГА Херсона в беседе с редакцией ФАН.

Стремоусов также сообщил, что дети, которые не имеют родителей или потеряли их в ходе специальной военной операции, согласно указу президента России Владимира Путина, являются российскими гражданами и попадают под все меры социальной защиты, положенные согласно статусу.