Макрон, Шольц и Драги приехали на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину.

«Лидеры трех европейских стран уже находятся на украинской территории», - заявила ведущая утреннего выпуска новостей телеканала RaiNews24.

Кроме того, в эфире было показано фото трех лидеров, которые в неформальной обстановке беседуют за столом в поезде. Согласно данной информации, Макрон, Шольц и Драги, возможно, приедут в Киев из Варшавы.

О планах лидеров Франции, Германии и Италии посетить Киев сообщала ранее немецкая газета Bild am Sonntag, ссылаясь на источники в украинских и французских правительственных кругах. Позже СМИ узнали о том, что политики должны приехать в украинскую столицу утром 16 июня на поезде. Тем не менее официального подтверждения данной информации по соображениям безопасности не было.