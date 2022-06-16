Вышедшие с комбината «Азот» женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе Фото: REUTERS

Женщины, которым удалось выйти из бомбоубежища химического комбината «Азот» в Северодонецке, рассказали, что на этом предприятии, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников.

Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище завода около двух месяцев. На предприятии женщина обратила внимание на иностранных боевиков. Она затруднилась назвать их число, однако отметила, что разговаривали те в основном между собой.

«Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», - рассказала она РИА Новости.

Женщина также рассказала, что боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища, потому что «снаружи опасно, идет какая-то зачистка», а также не пускали на завод ее родственников мужского пола. Анне и Алине удалось выбраться с завода 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, а на сегодняшний день они находятся в соседнем селе Новая Астрахань.

Напомним, ранее военкор KP.RU Александр Коц в беседе с Сергеем Марданом на Радио «Комсомольская правда» проанализировал ход специальной военной операции и рассказал, будет ли битва за комбинат в Северодонецке.