Глава Амурской области Василий Орлов поручил усилить работу по привлечению к ответственности виновников лесных пожаров

В 96% причиной лесных пожаров в Приамурье становится деятельность человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области началась подготовка к осеннему пожароопасному сезону. Сейчас в южных и центральных районах региона ситуация остается стабильной. Особый противопожарный режим действует только в пяти северных районах региона. Весной на территории Приамурья было зафиксировано 384 природных пожара – больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период разгорелись 167 пожаров.

- Первые природные пожары в этом году были зарегистрированы 6 марта в северных районах, что аномально для Амурской области, - отметил губернатор региона Василий Орлов. - Сам пожароопасный период оказался самым неблагоприятным за последние пять лет по количеству осадков и ветрам. Учитывая ситуацию, считаю, что мы прошли его вполне успешно.

Главной причиной возгораний стал антропогенный фактор: 96,5 % пожаров начались по человека. Большинство случаев (61%) произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

- Работу по привлечению к ответственности виновников палов будем усиливать. Теперь у нас есть очень действенный инструмент – штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в среднем в два раза, - подчеркнул Василий Орлов. - Земли, которые используют местные жители под сенокосы и пастбища, необходимо закреплять за конкретными людьми, которые будут нести за них ответственность и готовить к сезонам пожаров.