В России с начала лета интерес к новостройкам вырос на 23% Фото: Евгения ГУСЕВА

В России снова стал расти спрос на новостройки. Интерес покупателей к данным объектам увеличивается после долгого затишья. По данным «Яндекс.Недвижимости», прирост составил 23% в сравнении с первой неделей мая.

Самый популярный лот – "однушки", на их долю с начала лета пришлось 34% сделок.

В крупных городах интерес к новостройкам растет быстрее, чем в небольших. По данным сервиса «Авито. Недвижимость» в Москве количество объявлений о продаже новостроек увеличилось на 9%, а в Санкт-Петербурге – 39%.

Полностью оживить рынок поможет более комфортная ставка по ипотечным кредитам. По мнению совладельца девелоперской компании «Группа Родина» Владимира Щекина, показатель в 7–8% годовых подстегнет спрос.

- Но дело не только в ставке. У людей упали доходы, есть угроза безработицы, так что рынок будет ждать только полной стабилизации и экономической предсказуемости, раньше о восстановлении говорить не стоит, - делится эксперт с NEWS.ru.

Нельзя списывать со счетов и риски заморозки объектов, но крупные девелоперы пока чувствуют себя хорошо.

- В зоне риска находятся только небольшие девелоперы, возводящие, к примеру, апартаменты на окраинах городов. У них продажи не очень, - отметил независимый аналитик рынка недвижимости Артем Цогоев.