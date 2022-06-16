Аксаков подтвердил, что законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в ГД уже осенью

Но пока ЦБ выступает против легализации майнинга и криптовалют Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму уже осенью 2022 года. Законодатели склоняются к жесткому регулированию виртуальных денег, но пока консенсус не найден. Такой новостью Аксаков поделился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

- Есть версия законопроекта, которую внес ряд депутатов. Однако, на мой взгляд, он носит рамочный характер. Допускаю, что появится новая версия законопроекта, которая будет разработана правительством и Центральным банком, — сказал парламентарий Известиям.

Пока ЦБ выступает против признания криптовалют, так как эти средства находятся под жестким контролем спецслужб недружественных стран. Все это влечет за собой риски для российских инвесторов.

- Позиция Минфина также становится более жесткой. Полагаю, осенью законопроект может появиться в Госдуме. Может быть, будет найден компромисс, который будет заключаться в очень жестком регулировании крипторынка, — предположил Аксаков.

Парламентарий отметил, что для данной сферы должны действовать общие принципы налогообложения. Если майнингом занимается ИП, то и платить в бюджет он должен соответственно.

- Есть вариант налогообложения по количеству потребляемой электроэнергии. Тогда предстоит определить коэффициент или тариф, чем больше потребляешь, тем больше платишь, - заключил депутат.

Тем временем, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил, что криптовалюта будет легализована в России как платёжное средство, пишет Life.

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