В Госдуме назвали самоубийством угрозу Украины нанести удар по Крымскому мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Украины нанести удар по Крымскому мосту.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для нанесения удара с украинской стороны, отметив также, что выбор данного объекта для возможных ударов обусловлен тем, что тот является «путем подтягивания резервов».

«Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны. Мост под надежной защитой. Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие», - приводит «РИА Новости» слова депутата, который отметил, что за такие действия «будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве», а также предупредил «о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие».

Парламентарий также указал на то, что охрана Крымского моста производится как по воздуху, так и в акватории Керченского пролива.