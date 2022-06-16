Премьер Венгрии назвал условия поддержки новых санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит введенные антироссийские санкции, указав на то, что эти ограничения наносят большой вред самим членам Европейского союза.

Орбан пояснил, что Венгрия поддерживала все шесть пакетов санкционных ограничений и ради сохранения европейского единства.

«Мы сделали это потому, что становится все труднее обеспечивать соблюдение ранее согласованного принципа, согласно которому введенные санкции не должны причинять нам больше вреда, чем России», - приводит MTI заявление главы венгерского правительства, сделанное в письме для 44 депутатов ЕС, которые ранее осудили его за позицию в отношении ситуации на Украине.

По его словам, Будапешт не допустит введение санкционных ограничений против иерархов РПЦ, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. При этом Орбан отметил, что Венгрия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине, поставляя в страну топливо, а также продукты питания и медикаменты.

«Мы хотим мира. Вооруженный конфликт должен прекратиться, споры необходимо урегулировать путем переговоров», - говорится в письме премьер-министра.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в который вошел, в том числе, и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти, а также некоторых нефтепродуктов из РФ. При этом отказ будет поэтапным, а полный запрет начнет действовать через шесть месяцев.