Мединский заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией в прежнем ключе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что на сегодняшний день делегации России и Украины периодически созваниваются, однако Киев не хочет вести переговоры в прежнем ключе.

«Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись», - сказал помощник российского президента ТАСС в четверг, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, ранее Мединский заявил, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом, однако замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. По его словам, западные страны пытаются сковать украинскую сторону финансовыми и политическими обязательствами за оказываемую помощь, расплачиваться по которым предстоит следующим поколениям украинцев.