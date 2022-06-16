Байден похвастался количеством ЛГБТ-представителей в своей администрации Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе своего очередного выступления рассказал о своем отношении к ЛГБТ-сообществу, отметив, что в его администрации много представителей этого движения, указав также на то, что этим не могли похвастаться его предшественники.

«У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю», - заявил глава Белого дома.

Байден также указал и на причину такого «превосходства». «Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть», - отметил он.

Напомним, в конце апреля американский инженер и бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что причиной падения акций Netflix стало излишние внимание сервиса к повестке, продвигаемой либеральной общественностью и представителями ЛГБТ. По его словам, именно это помешало сервису развиваться и создавать качественный контент.