Медикам Хабаровского края вручили государственные и ведомственные награды

Медработники Хабаровского края получили государственные награды Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудников медучреждений Хабаровского края наградили. Торжественная церемония прошла в Доме приемов. Мероприятие приурочили ко Дню медицинского работника, сообщает Транссибинфо.

Государственные и ведомственные награды получили 53 специалиста. Им вручили почетные грамоты за помощь людям в период пандемии коронавируса. В этом году главную награду в области медицины – «Орден Пирогова» передали Орифжону Фозилову, педиатру Тугуро-Чумиканской центральной районной больницы.

- Это для меня огромная честь. Благодарю всех коллег за поддержку и за то, что верят в меня. Профессия врача одна из самых древнейших, но она же одна из тех, что быстро развиваются. Медицина сегодня высокотехнологичная. Особенно это важно для таких удаленных районов, в одном из которых я работаю, - сказал на церемонии Орифжон Фозилов.

В Хабаровском крае идет постоянное развитие медицинской сферы. Для этого специалисты постоянно проходят обучающие курсы и обучение в ведущих клиниках России и Южной Кореи. Кроме того, в регионе действует программа «Земский доктор». Благодаря ей специалистов обеспечивают работой и жильем, а также предоставляются денежные выплаты.