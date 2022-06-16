Глава Минсельхоза заявил, что урожай зерновых в 2022 будет одним из лучших в истории России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урожай текущего года в России будет достойным, а по зерновым станет одним из лучших в истории страны. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ в четверг, 16 июня.

«Прогнозируем хорошие показатели и по другим направлениям: в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Это гарантирует стабильную ситуацию на внутреннем рынке, а также позволит и далее развивать экспортный потенциал АПК», - сказал глава ведомства.

Патрушев также отметил, что сев яровых культур в стране находится на финишной прямой, отметив, что засеяно уже 98% запланированных площадей.

«Сформировались все условия, чтобы в 2022 году агросектор показал хорошие результаты. Аграрии заранее качественно подготовились к посевной. В настоящее время она фактически на финишной прямой, засеяно более 98% запланированной площади», - заявил министр.