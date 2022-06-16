ВОЗ сообщила, что треть населения мира не получила еще ни одной вакцины от коронавируса

Треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от COVID-19, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге.

"Сегодня, через 1,5 года после начала вакцинации от коронавируса, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины", - заявил Клюге 16 июня, в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Клюге также добавил, что российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V" воспользовались свыше 500 млн человек во всем мире и более 90 млн человек в России.

"Появление вакцины "Спутник V", зарегистрированной для применения в более чем 70 государствах, говорит не только об обширном опыте РФ в разработке вакцин, но также о возможности привлечения российской науки и производства в процесс противодействия пандемии коронавируса", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Ростех" начнет клинические испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году. В составе препарата будут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа и вакцинная платформа Института стволовых клеток.