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Общество16 июня 2022 10:20

ВОЗ сообщила, что треть населения мира не получила еще ни одной вакцины от коронавируса

При этом российской вакциной "Спутник V" воспользовались свыше 500 млн человек во всем мире
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВОЗ сообщила, что треть населения мира не получила еще ни одной вакцины от коронавируса

ВОЗ сообщила, что треть населения мира не получила еще ни одной вакцины от коронавируса

Треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от COVID-19, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге.

"Сегодня, через 1,5 года после начала вакцинации от коронавируса, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины", - заявил Клюге 16 июня, в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Клюге также добавил, что российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник V" воспользовались свыше 500 млн человек во всем мире и более 90 млн человек в России.

"Появление вакцины "Спутник V", зарегистрированной для применения в более чем 70 государствах, говорит не только об обширном опыте РФ в разработке вакцин, но также о возможности привлечения российской науки и производства в процесс противодействия пандемии коронавируса", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Ростех" начнет клинические испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году. В составе препарата будут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа и вакцинная платформа Института стволовых клеток.