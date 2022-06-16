Медведев считает, что поездка Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезна

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Собеза России Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев, отметив, что любят европейцы посещать Киев, но пользы от этого ноль, к миру это Украину не приближает.

“Любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в Евросоюз, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают", - написал он в соцсетях.

Напомним, сегодня, 16 июня утром Макрон, Шольц и Драги прибыли с визитом в Киев.

Напомним, ранее Шольц отказался ехать в Киев вместо униженного Украиной Штайнмайера. Шольц заявил, что “сбит с толку” отказом Украины принять президента Германии.