В Кремле надеются, что Макрон, Драги и Шольц в ходе визита в Киев сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал визит на Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги

По его словам, они будут обсуждать украинское зерно, однако, как он уточнил, суть позиции Киева по данному вопросу на сегодняшний день не ясна, поскольку украинские власти продолжают молчать.

«Тема зерна будет обсуждаться, мы все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну», - заявил представитель Кремля, отметив готовность России «способствовать урегулирования этого кризиса и вывозу из украинских портов зерна», а также указав на то, что Москва знает об «усилиях турецких коллег, но не знает позицию Украины, хочет ли она, потому что они молчат».

Песков выразил надежду на то, что лидеры Франции, Германии и Италии помогут Украине не только своим оружием. «Это бесполезно, продлит страдания людей и нанесет больший ущерб этой стране. Надеемся, что они сподвигнуть Зеленского на то, чтобы он реально посмотрел на положение дел», - добавил он.

Напомним, сегодня, 16 июня, появилось сообщение о том, что Макрон, Шольц и Драги приехали на Украину.